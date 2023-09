Kmetijski ministri EU o novih tehnologijah kot odgovoru na podnebne spremembe

Cordoba, 5. septembra - V španski Cordobi se je danes zaključilo tridnevno neformalno srečanje ministrov EU, pristojnih za kmetijstvo, ki se ga je udeležila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko. Osrednja tema so bile nove tehnologije za spodbujanje prehoda k bolj trajnostnemu in produktivnemu modelu, prilagojenemu izzivu podnebnih sprememb.