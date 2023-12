EU z dodatnimi sankcijami proti iranski industriji dronov

Bruselj, 11. decembra - EU uvaja dodatne sankcije proti iranski industriji brezpilotnih letalnikov, da bi islamski republiki preprečila nadaljnjo pomoč Rusiji v vojni v Ukrajini, so danes odločili v Bruslju. Sankcije so usmerjene proti petim podjetjem in šestim posameznikom. Ukrep predvideva zamrznitev njihovega premoženja v EU in prepoved vstopa na ozemlje unije.