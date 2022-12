EU z novimi sankcijami proti Iranu zaradi zatiranja protestov in pošiljanja dronov Rusiji

Bruselj, 12. decembra - Evropska unija je danes uvedla nove sankcije proti Iranu zaradi nasilnega zatiranja protestov po smrti Kurdinje Mahse Amini in dobavljanja dronov Rusiji, ki jih ta uporablja v Ukrajini. Okoli 30 posameznikom in pravnim osebam je zamrznila premoženje in jim prepovedala vstop v EU.