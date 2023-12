Žbogar z veleposlaniki VS ZN na Bližnjem vzhodu o humanitarnih vidikih krize v Gazi

Ljubljana/Kairo, 11. decembra - Na Bližnjem vzhodu se mudi skupina veleposlanikov držav v Varnostnem svetu ZN, ki je danes obiskala Egipt ob meji z Gazo, da bi se seznanila z humanitarnimi razmerami na območju po izbruhu vojne med Izraelom in skrajnim gibanjem Hamas. Obiska se udeležuje tudi posebni predstavnik Slovenije v VS ZN Samuel Žbogar, so sporočili iz Mladike.