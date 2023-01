V letošnjem letu predvideno snemanje 11 celovečernih filmov

Ljubljana, 27. januarja - V letošnjem letu je predviden začetek snemanja 11 novih celovečernih filmov, od tega bodo štirje prvenci. Celovečerne prvence bosta snemali režiserki Urška Djukić s filmom Little Trouble Girls in Katarina Rešek - Kukla, ki pripravlja film Fantasy, še dva prvenca, Noben glas in To je rop!, pa pripravljata Ester Ivakič in Gregor Andolšek.