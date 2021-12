Slovenski osnovnošolci na mednarodni mladinski naravoslovni olimpijadi do šestih odličij

Dubaj, 20. decembra - Slovenski osnovnošolci so na Mednarodni mladinski naravoslovni olimpijadi 2021, ki je v preteklem tednu potekala v hibridni obliki, osvojili tri srebrna in tri bronasta odličja, so sporočili iz Zveze za tehnično kulturo Slovenije. Sodelovalo je več kot 300 mladih iz 59 držav, slovenski osnovnošolci pa so na njej sodelovali šele drugič.