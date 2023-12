Incident ob začetku festivala LGBT filma odmeva v javnosti

Ljubljana, 10. decembra - Potem ko je skupina mladih ob začetku festivala LGBT filma v soboto strgala mavrično zastavo iznad vhoda v Kinodvor v Ljubljani in jo zažgala, iz politike in civilne družbe prihajajo obsodbe dogodka. Incident so med drugimi kot nesprejemljiv označili predsednica države Nataša Pirc Musar, premier Robert Golob in ministrica za kulturo Asta Vrečko.