Začetek 39. festivala LGBT filma v Ljubljani pospremil incident

Ljubljana, 9. decembra - Začetek 39. festivala LGBT filma v Ljubljani je pospremil incident. Kot so sporočili iz Društva Škuc, je skupina mladih iznad vhoda v Kinodvor strgala mavrično zastavo in jo zažgala. "Ker dogodka ne moremo razumeti kot umetniški peformans v čast LGBT filmu, pozivamo pristojne organe, da ukrepajo, javnost pa, da obsodi tovrstne napade," so zapisali.