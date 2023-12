Kumer na COP28: Bolj ko se bližamo koncu pogajanj, bolj enotna je EU

Dubaj, 9. decembra - Bolj ko se bližamo koncu pogajanj, bolj enotna je EU, je danes ob robu ministrskega zasedanja v Dubaju povedal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Ministri so ob tem pozvali tudi k bolj jasnemu in močnejšemu zapisu glede zmanjševanja oziroma odprave fosilnih goriv v končnih dokumentih, je dodal Kumer.