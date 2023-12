Na COP28 po zapletih za naslednjega gostitelja konference izbrali Azerbajdžan

Dubaj, 9. decembra - Na podnebni konferenci ZN v Dubaju (COP28) so danes izbrali gostitelja naslednje konference. Po zapletih, ki so zaznamovali izbiro, so države vzhodnoevropske skupine, ki so morale predlagati gostiteljico COP29 iz svojih vrst, dosegle dogovor, da bo to Azerbajdžan. Pomembno vlogo pri tem je imela tudi Slovenija.