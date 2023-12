Po opozorilu z okrogle mize so pravice zaposlenih človekove pravice

Ljubljana, 8. decembra - Sodelujoči na okrogli mizi v organizaciji svobodnih sindikatov so poudarili, da so pravice zaposlenih človekove pravice. V tej smeri gredo po njihovem tudi zadnje zakonodajne rešitve, kot sta noveli zakonov o delovnih razmerjih in o evidencah delovnega časa. Delavci morda menijo, da lahko delajo več, a omejitve so v njihovo korist, so dejali.