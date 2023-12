Ministrstvo zadovoljno z izkupičkom zasedanja barcelonske konvencije

Portorož, 8. decembra - Zasedanje barcelonske konvencije v Portorožu, ki se je končalo danes, je po navedbah ministrstva za naravne vire in prostor prineslo konkretne zaveze za zaščito ekosistemov Sredozemlja. Posebej so izpostavili portoroško deklaracijo, s katero so se ministri sredozemskih držav zavezali učinkovitejšemu izvajanju globalnih in regionalnih sporazumov.