V Portorožu zaključili pogajanja o vsebini portoroške deklaracije

Portorož, 6. decembra - V okviru drugega dne zasedanje držav pogodbenic konvencije o varovanju morja in obal Sredozemlja, znane pod imenom barcelonska konvencija, so se danes uspešno zaključila pogajanja o vsebini t. i. portoroške deklaracije, je sporočilo ministrstvo za naravne vire in prostor. To bodo predvidoma sprejeli na ministrskem zasedanju v četrtek.