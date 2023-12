Del pokojninskega zakona v neskladju z ustavo

Ljubljana, 8. decembra - Po ugotovitvi ustavnega sodišča je 396. člen pokojninske reforme, kolikor se nanaša na invalide s pravicami na podlagi preostale delovne zmožnosti, uveljavljenimi po predpisih v uporabi do konca leta 2002, ki so zaradi poslabšanja že ugotovljene invalidnosti dobili pravice po reformi in nižje nadomestilo kot prej, v neskladju z ustavo.