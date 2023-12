Pred mednarodnim dnevom se vrstijo pozivi k spoštovanju pravic invalidov

piše Polona Šega

Ljubljana, 1. decembra - Položaj invalidov je v nasprotju s pravnimi določili, ki jim zagotavljajo enak položaj kot drugim, pred 3. decembrom, mednarodnim dnevom invalidov, opozarja svet za invalide. Invalidi so po njihovih besedah pogosto še vedno žrtev diskriminacije in ovir, zaradi katerih ne morejo enakopravno koristiti temeljnih človekovih pravic in svoboščin.