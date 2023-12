Pregled - šport, 7. 12. (četrtek)

OTOPENI - Plavalka Neža Klančar je na evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Otopeniju z novim slovenskim rekordom 58,55 sekunde osvojila osvojila četrto mesto na 100 m mešano. Za bronom je zaostala 22 stotink. Prav ob koncu programa so Janja Šegel, Tara Vovk, Neža Klančar in Katja Fain dosegle še drugi današnji rekord na 4 x 50 m mešano - 1:47,09 minute in zasedle sedmo mesto. Prva med Slovenkami je nastopila Mariborčanka Katja Fain, ki je na 200 m delfin osvojila osmo mesto.

BARCELONA - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v desetem krogu skupinskega dela lige prvakov v gosteh izgubili proti španski Barceloni s 30:39 in so še naprej brez točke med evropsko elito. V celjski ekipi je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Tim Cokan z osmimi goli, Ante Ivanković jih je dosegel sedem, Mitja Janc pa šest. Pri Barceloni je z devetimi goli izstopal Melvyn Richardson.

NEUCHATEL - Odbojkarice Nove KBM Branik so izpadle v osmini finala pokala Cev, potem ko so izgubile tudi povratno tekmo proti švicarski ekipi Viteos Neuchatel. Po porazu z 1:3 v Mariboru so Mariborčanke, ki so pred odhodom ostale brez trenerja Tilna Kozamernika, tokrat izgubile z 2:3 (-17, -12, 21, 16, -10).

LJUBLJANA - Nogometaši Olimpije in Brava so se v 18. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:0). Mura je pred tem s 3:1 (1:1) premagala Rogaško.

ST. MORITZ - Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec je bila peta na drugem treningu smuka za svetovni pokal v švicarskem St. Moritzu. Za najhitrejšo, Avstrijko Nino Ortlieb, je zaostala za 51 stotink. Druga je bila ameriška zvezdnica Mikaela Shiffrin, +0,19, tretja pa Italijanka Sofia Goggia, +0,28. V St. Moritzu bosta v petek in nedeljo na sporedu superveleslaloma, v soboto pa bo smuk, vse tekme se bodo začele ob 10.30.

DALLAS - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je onkraj luže v dresu Dallas Mavericks pokazal novo blestečo predstavo. Na tekmi proti Utah Jazz je v zgolj treh četrtinah zbral 40 točk, 11 skokov in deset podaj ter popeljal Dallas do zmage s 147:97. In ne le to, prvič je v severnoameriški ligi NBA dosegel trojni dvojček že ob polčasu. Skupno je Dončić s svojim že 60. trojnim dvojčkom v karieri prehitel slovitega Larryja Birda in zasedel deveto mesto na večni lestvici.