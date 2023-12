Pregled - svet, 7. 12. (četrtek)

PEKING - EU in Kitajska si bosta skupaj prizadevali za ponovno uravnoteženje gospodarskih in trgovinskih odnosov, je po vrhu EU-Kitajska sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ocenila je, da je Peking v luči nestrinjanj naredil korak proti Bruslju. Xi je pozval k spodbujanju medsebojnega razumevanja in zaupanja. Voditelji so govorili še o konfliktih po svetu, predvsem v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, o vprašanju Tajvana in situaciji v Južnokitajskem morju.

NEW YORK - Razmere v Gazi se hitro spreminjajo v katastrofo, ki ima lahko nepopravljive posledice za Palestince kot celoto, je v sredo opozoril generalni sekretar ZN Antonio Guterres. V pismu, v katerem je prvič v tej vlogi sprožil člen ustanovne listine ZN, s katerim lahko VS opozori na določeno zadevo, je znova pozval k premirju. Izrael je po pozivu generalnega sekretarja odobril majhno povečanje količin goriva za Gazo, zunanji minister Eli Koen pa je menil, da je Guterresov poziv izraz podpore palestinskemu gibanju Hamas.

GAZA/TOKIO - Izraelska vojska je nadaljevala z napadi na jug Gaze, pa tudi z racijami na zasedenem Zahodnem bregu. Od začetka vojne v Gazi je umrlo že najmanj 17.177 Palestincev, še 46.000 ljudi je bilo ranjenih, je sporočilo zdravstveno ministrstvo enklave. K izpustitvi vseh talcev in humanitarnem premirju so pozvali voditelji držav skupine G7.

RIM/PEKING - Italija mora nadaljevati sodelovanje s Kitajsko na področju trgovine in gospodarstva, toda pobuda Pas in pot ni prinesla želenih rezultatov, je ocenila italijanska premierka Giorgia Meloni, potem ko je Italija pred dnevi Peking obvestila o odstopu od te pobude. Na odločitev Rima se je odzval predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Wang Wenbin, ki je dejal, da Kitajska odločno zavrača diskreditacijo pobude.

ATENE - Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je napovedal novo poglavje v odnosih z Grčijo. Na srečanju z grško kolegico Katerino Sakelaropulu je izrazil optimizem, ki da bo v prihodnje zagotovo obrodil sadove. Po sestanku s premierjem Kiriakosom Micotakisom pa je zagotovil, da je Ankara pripravljena rešiti vse odprte spore. Med obiskom naj bi strani nagovorili tudi dolgoletni spor glede ozemeljskih teženj v Egejskem morju in izkoriščanja surovin, kot je zemeljski plin, pod morskim dnom.

KIEL - Zaveznice so v zadnjih mesecih močno zmanjšale pomoč Ukrajini, kažejo podatki Inštituta za svetovno gospodarstvo. Višina pomoči je po podatkih inštituta trenutno na najnižji ravni od začetka vojne. Višina vojaške, humanitarne in finančne pomoči, ki so jo zaveznice Ukrajini obljubile med avgustom in oktobrom letos, se je v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšala za 87 odstotkov.

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin je na srečanju z iranskim kolegom Ebrahimom Raisijem pohvalil odnose z Iranom. Ob tem se je zahvalil podpori vrhovnega voditelja Irana ajatoli Aliju Hameneju, saj da so zahvaljujoč njegovi podpori v zadnjem letu pridobili dober zagon. Voditelja sta govorila tudi o vojni med Izraelom in Hamasom, ki je povečala napetosti med Izraelom in arabskimi državami na Bližnjem vzhodu. Raisi je izraelsko vojaško operacijo v Gazi označil za genocid.

ABU DABI/RIJAD - Ruski predsednik Vladimir Putin se je v sredo mudil na Arabskem polotoku. V Savdski Arabiji je s prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom pozdravil prijateljske vezi med državama, ki sta veliki izvoznici energentov. S predsednikom Združenih arabskih emiratov, šejkom Mohamedom bin Zajedom, pa je govoril o dvostranskih odnosih in mednarodnih temah. Putin le redko potuje v tujino, odkar je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) marca izdalo tiralico proti njemu zaradi vojnih zločinov v Ukrajini.

LONDON - Britanska vlada je napovedala povečanje letnega prispevka za delovanje javne medijske korporacije BBC, s katerim Britanci prispevajo večino sredstev za njeno delovanje. Prispevek bo od aprila 2024 višji za 10,5 funta - povečal se bo iz 159 funtov na 169,5 funta oziroma 197,5 evra letno na gospodinjstvo. Britanski javni medij se sicer v zadnjem času sooča z vse večjim pritiskom zaradi načina financiranja, pa tudi z obtožbami o pristranskosti ter številnimi škandali.

LONDON - Ruska obveščevalna služba FSB je po navedbah britanske vlade dolga leta izvajala kibernetske napade na politike, novinarje in nevladne organizacije, s čimer se je poskušala vmešavati v britansko politiko. Po informacijah britanske vlade so se napadi dogajali od najmanj leta 2015. Britanski zunanji minister David Cameron je dejanja Rusije označil za popolnoma nesprejemljiva.

MADRID - Španija je izgnala dva uslužbenca na veleposlaništvu ZDA v Madridu zaradi podkupovanja španskih obveščevalcev v zameno za zaupne informacije, je poročal španski časnik El Pais. Vlada je medtem potrdila aretacijo dveh španskih obveščevalcev zaradi domnevnega posredovanja zaupnih informacij Washingtonu, a podrobnosti ni podala.

KOEBENHAVN - Danski parlament je sprejel zakon, ki kriminalizira neprimerno ravnanje z verskimi besedili. S tem so prepovedali sežiganje Korana, potem ko so tovrstna sežiganja poleti sprožila proteste v muslimanskih državah.

EREVAN/BAKU/BRUSELJ - Armenija in Azerbajdžan nameravata normalizirati odnose in skleniti mirovni sporazum na podlagi načel suverenosti in ozemeljske celovitosti, je navedeno v skupni izjavi, ki sta jo sprejela Baku in Erevan. Skupno izjavo je pozdravil predsednik Evropskega sveta Charles Michel, ki je voditelja obeh držav pozval, naj čim prej skleneta mirovni sporazum.

MONTGOMERY - Zadnje televizijsko soočenje republikanskih predsedniških kandidatov v omejeni štiričlanski zasedbi brez vodilnega Donalda Trumpa je v sredo v Alabami minilo v znamenju napadov na nekdanjo guvernerko Južne Karoline Nikki Haley, ki se v javnomnenjskih anketah vse bolj pojavlja kot prva republikanska alternativa nekdanjemu predsedniku ZDA. Soočenje je bilo med najbolj ostrimi doslej, vendar pa kakšnih večjih razlik v stališčih kandidatov ni bilo opaziti. Ankete kažejo, da ima Trump trenutno podporo 60 odstotkov republikanskih volivcev in je daleč pred tekmeci.

LAS VEGAS - Napadalec s strelnim orožjem je v sredo v prostorih univerze Nevada ubil tri osebe, eno pa hudo ranil. Strelski pohod so prekinili policisti, ki so napadalca ubili. Motiv za napad še ni znan. Tožilci so medtem vložili obtožnico zoper odgovornega za torkov strelski pohod v Teksasu, v katerem pa je bilo ubitih šest ljudi.