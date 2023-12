Velenjska občina prizadetim v ujmi razdelila 100.000 evrov

Velenje, 7. decembra - Velenjska občina je 100.000 evrov, ki jih je zbrala v sklopu dobrodelnega dogodka Velenje pomaga, razdelila med svoje občane in prizadete v poplavah iz Šaleške doline, savinjske in koroške regije. Do 20. oktobra je Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje prejela 219 vlog, so danes sporočili z velenjske občine.