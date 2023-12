Podružnična šola Šmartno ob Dreti za obnovo prostorov prejela donacijo 141.000 evrov

Šmartno ob Dreti, 5. decembra - Podjetje A1 Slovenija je letošnjo novoletno donacijo namenilo Podružnični osnovni šoli Šmartno ob Dreti za obnovo prostorov, ki so jih popolnoma uničile poplave. Donacijo v višini 141.000 evrov bo šola namenila za obnovo uničenih učilnic in večnamenskega prostora z jedilnico in telovadnico, so danes sporočili iz družbe A1 Slovenija.