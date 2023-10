Mladi jedrski strokovnjaki v Ljubljani za približanje jedrske energije ljudem

Ljubljana, 6. oktobra - Središče Ljubljane danes gosti dogodek Stand up for Nuclear, s katerim želijo mladi jedrski strokovnjaki javnosti na poljuden način približati jedrsko energijo in osvetliti nekatere z njo povezane mite. Letos je glavna tema dogodka, ki je del istoimenske mednarodne mreže, Slovenija kot jedrska država.