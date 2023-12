Na okrogli mizi o trgovini z ljudmi izpostavili nujnost njenega prepoznavanja

Ljubljana, 7. decembra - Na konferenci Preprečevanje, boj in odzivanje na trgovanje z ljudmi v kontekstu azila in migracij so strokovnjakinje izpostavile, da je prepoznavanje trgovine z ljudmi ključno. Slovenija je tranzitna država, zato je nujno, da policija, zaposleni v nastanitvenih centrih in društva prosilce za azil obvestijo o možnih nevarnostih na nadaljnji poti.