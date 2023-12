Pregled - šport, 6. 12. (sreda)

TRONDHEIM - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na prvi tekmi drugega dela svetovnega prvenstva, ki poteka na Norveškem, Danskem in Švedskem, v Trondheimu premagala Južno Korejo z 31:27 (19:14). Naslednja tekma v skupini 2 čaka Slovenijo v petek, ko se bo pomerila z domačo reprezentanco Norveške. Izbranke selektorja Dragana Adžića so, potem ko so v predtekmovanju v skupini D premagale Islandijo (30:24) in Angolo (30:24), na zadnji tekmi v Stavangerju pa izgubile proti Franciji (27:31), danes uspešno začele drugi del SP. Najbolj razpoloženi v slovenski vrsti sta bili Tamara Mavsar z devetimi in Alja Varagić s sedmimi goli.

BUKAREŠTA - Neža Klančar je v Otopeniju na evropskem prvenstvu v plavanju v 25-metrskih bazenih s 24,03 dosegla nov slovenski rekord na 50 m prosto in osvojila šesto mesto. Lasten rekord iz polfinala je popravila za dve stotinki sekunde. Ob koncu programa si je priplavala še finale na 100 m mešano, finalistka na 200 m delfin je Katja Fain.

LODŽ - Odbojkarice Calcita Volleyja so v četrtem krogu skupinskega dela lige prvakinj četrtič izgubile. S 3:0 (22, 17, 17) je bila od njih še drugič v skupini C boljša poljska ekipa Grot Budowlani Lodž. Kamničanke v naslednjem krogu čaka domači obračun z vodilno ekipo skupine Fenerbahčejem, tekma bo 11. januarja.

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije tudi po desetem nastopu v evropskem pokalu ostajajo brez zmage. V Stožicah so morali priznati premoč izraelskemu Hapoelu, ki je bil boljši s 95:80 (18:17, 45:41, 69:59). Najboljša strelca pri domačih sta bila Jaka Blažič z 21 točkami in Karlo Matković, ki jih je dosegel 19.

LJUBLJANA - Izida 18. kroga Prve lige Telemach: Aluminij - Domžale 0:5 (0:2), Koper - Maribor 3:3 (2:2).

NOVA GORICA - Kajakaška zveza Slovenije je v Novi Gorici, na prireditvi, ki je bila posvečena 75-letnici kajakaškega kluba Soške elektrarne, razglasila najboljše tekmovalce v sezoni 2023, v kateri je kar 39 športnikov osvojilo najmanj eno kolajno na največjih mednarodnih tekmovanjih. Najboljša med njimi sta bila Ana Šteblaj in Benjamin Savšek.

LJUBLJANA - Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije je obravnaval letni delovni načrt za naslednje leto, ko bo osrednji športni dogodek v Parizu, kjer bodo potekale olimpijske igre. Ta čas se poraja vprašanje, če bo nacionalna televizija sploh prenašala OI v francoski prestolnici in nogometno evropsko prvenstvo, kjer bo nastopila tudi Slovenija. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je dodatno podprlo OKS. Glede marketinga bo največji projekt v zgodovini OKS izven Slovenije slovenska hiša v Parizu. Tam bo poleti s številnimi dogodki slovensko središče, ne le športno, ampak tudi gospodarsko, turistično, znanstveno, kulturno in kulinarično. Tudi zato bo imel OKS v naslednjem letu rekordni, več kot 11 milijonski proračun. Predsednik OKS Franjo Bobinac je članom IO povedal, da je bil pred dnevi prvi sestanek vseh lastnikov Športne loterije. Odločitve o morebitni prodaji ni, prav tako po navedbah vodstva loterije trenutno ne potekajo kakšne aktivnosti v tej smeri.

BUDIMPEŠTA - Trener slovenskega košarkarskega prvoligaša Krke Gašper Okorn bo po novem vzporedno s klubskim delom vodil tudi reprezentanco Madžarske. Petdesetletni Ljubljančan je s krovno madžarsko zvezo podpisal pogodbo do konca leta 2025, so sporočili z zveze. Tako bo Madžarsko vodil v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2025.

PEKING - Slovenski deskar prostega sloga Tit Štante je na prvi tekmi sezone svetovnega pokala v snežnem žlebu v kitajskem Secret Gardnu zasedel 20. mesto in ostal brez finalnega nastopa.

COLUMBUS - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL prišli do 15. zmage v sezoni in desete zaporedne v gosteh. Tokrat so bili v gosteh po podaljšku s 4:3 boljši od Columbus Blue Jackets. Strelec odločilnega gola je bil Drew Doughty, ki je zadel po 33 sekundah podaljška in podaji kapetana kraljev, slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja.