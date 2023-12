Pregled - svet, 6. 12. (sreda)

GAZA/ŽENEVA/WASHINGTON - Medtem ko izraelska vojska nadaljuje operacije po celotnem območju Gaze, je sporočila, da je po silovitem bombardiranju dosegla središče mesta Han Junis na jugu palestinske enklave, kamor se je zateklo več deset tisoč ljudi s severa. Dodala je, da so v torek potekali najbolj siloviti spopadi od začetka kopenske operacije konec oktobra. Ameriški State Department in agencije ZN medtem opozarjajo, da v Gazo trenutno ne pride dovolj pomoči, da številni razseljeni nikjer v Gazi niso varni in nimajo dostopa do vode, sanitarij, zavetja in hrane. Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je opozoril, da Palestinci v Gazi živijo v popolni in vse hujši grozi. Po navedbah očividcev že več deset tisoč ljudi biva v šotorih na ulicah mesta Han Junis. Izraelske sile so medtem prebivalce na vzhodu mesta pozvale k evakuaciji na zahod mesta oziroma v Rafo ob meji z Egiptom.

WASHINGTON - Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v torek napovedal uvedbo sankcij proti skrajnim izraelskim naseljencem, ki izvršujejo nasilne napade na Palestince na zasedenem Zahodnem bregu. Sankcije med drugim zajemajo prepoved vstopa v ZDA. Ameriški predsednik Joe Biden pa je medtem na enem od predvolilnih dogodkov v Massachusettsu v ZDA obsodil domnevno spolno nasilje pripadnikov Hamasa nad izraelskimi ženskami, ki so jih po napadu na Izrael 7. oktobra zajeli kot talke. Hamas omenjene obtožbe odločno zanika.

TEL AVIV - Izraelske oblasti so v senci vojne v Gazi odobrile širitev nezakonitih naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih, je opozorila izraelska nevladna organizacija Mir zdaj. Polovica nove jeruzalemske soseske s 1738 stanovanjskimi enotami bo namreč v vzhodnem delu mesta, ki ga Izrael okupira.

WASHINGTON/PEKING - Kitajski zunanji minister Wang Yi in ameriški državni sekretar Antony Blinken sta se po telefonu pogovarjala o vojni med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas in se strinjala, da je treba umiriti razmere. Wang je kot prioriteto izpostavil prekinitev ognja v Gazi, Blinken pa je poudaril, da si morajo vse strani nujno prizadevati za preprečitev širjenja konflikta. Ministra sta govorila tudi o Tajvanu - Wang je opozoril ZDA, naj se ne vmešavajo v kitajske notranje zadeve v času pred predsedniškimi volitvami na Tajvanu, ki bodo prihodnji mesec.

MOSKVA/KIJEV - Nekdanji poslanec skupščine v zasedenem Lugansku Oleg Popov je umrl v eksploziji avtomobila na vzhodu Ukrajine. Neimenovani ukrajinski viri so potrdili, da so atentat nanj organizirali ukrajinski obveščevalci, ki naj bi bili prav tako odgovorni za smrt Ilije Kive, nekdanjega proruskega ukrajinskega poslanca, ki je bil ubit v Moskvi.

NEW YORK - Ameriška revija Time je za osebnost leta 2023 izbrala ameriško pop zvezdnico Taylor Swift in jo označila za junakinjo svoje zgodbe. Revija je izpostavila, da je glasbenica svetovna ikona, ki je podrla številne rekorde in mnogim prinesla veselje.

DUBAJ - Medtem ko se podnebni pogajalci v Dubaju približujejo koncu prvega tedna konference, naraščajo pritiski glede sprejema ambicioznejše vsebine končnega sporazuma. Glavna sporna točka ostaja usoda fosilnih goriv. Visoki predstavnik ZN za podnebje Simon Stiell je države okrcal, da morajo od obširnega seznama želja preiti k dejanjem. Evropski komisar za podnebje Wopke Hoekstra pa je dejal, da morajo pogajanja na podnebni konferenci ZN (COP28) zagotoviti prelomnico glede uporabe fosilnih goriv.

LONDON - Nekdanji britanski premier Boris Johnson je pričal na sodišču, s čimer se je začela javna preiskava ukrepanja vlade v času pandemije covida-19. Johnson se je ob tem svojcem žrtev opravičil za bolečino in trpljenje ter priznal nekatere napake. Obenem je vztrajal, da so ravnali najbolje, kot so lahko glede na takrat znane podatke.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je javno pozval kongres, naj potrdi dodatno vojaško pomoč Ukrajini, ki se sooča z rusko agresijo in posvaril, da bi bilo pomanjkanje ameriške pomoči veliko darilo za ruskega predsednika Vladimirja Putina.

NEW YORK - Člani sindikata ameriških filmskih in televizijskih igralcev SAG-AFTRA so z 78 odstotki glasov potrdili novo kolektivno pogodbo, o kateri se je vodstvo sindikata dogovorilo z delodajalci minuli mesec po stavki, ki je trajala 118 dni. Nova kolektivna pogodba vsebuje več kot milijardo dolarjev dodatnih kompenzacij in ugodnosti kot tudi zaščito igralcev pred morebitnim izkoriščanjem zavoljo umetne inteligence. Podobno pogodbo so s stavko izsilili tudi scenaristi, oboji pa so stavko prekinili že novembra.

HAAG - Slaba dva tedna po splošnih volitvah na Nizozemskem so prisegli novi poslanci spodnjega doma tamkajšnjega parlamenta. S 37 sedeži je najštevilčnejša poslanska skupina skrajno desne Stranke za svobodo (PVV) Geerta Wildersa, ki je na volitvah zmagala. Sestava nove vlade medtem zaradi Wildersovih radikalnih stališč ostaja pod vprašajem.

SARAJEVO - Sodišče Bosne in Hercegovine je odpovedalo začetek glavne obravnave proti predsedniku entitete BiH Republike Srbske Miloradu Dodiku zaradi nepriznavanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta. Sodišče je začetek glavne obravnave prvič preložilo novembra.

WASHINGTON - Ameriški pravosodni minister Merrick Garland je objavil obtožnico proti štirim ruskim vojakom zaradi mučenja ameriškega državljana v Ukrajini. To je prva obtožnica ZDA po zakonu proti vojnim zločinom. Obtožnica trdi, da je četverica ugrabila Američana, ki je živel v vasi Milove z ukrajinsko soprogo, ga nezakonito pridržala in mučila.

KIJEV - Ruske sile so ponoči z juga Rusije in z anektiranega polotoka Krim nad Ukrajino izstrelile 48 brezpilotnih letalnikov iranske izdelave, je sporočila ukrajinska vojska in dodala, da so obrambni sistemi sestrelili 41 dronov. Ob tem ni pojasnila, katere cilje so zadeli droni, ki jih zračni obrambi ni uspelo sestreliti. Pred tem naj bi ukrajinska vojska pri Kačjem otoku v Črnem morju sestrelila ruski bombnik Su-24. Po navedbah poveljnika ukrajinskih zračnih sil Mikole Oleščuka so letalo nevtralizirali, še preden je to izstrelilo rakete na območje Odese.

WASHINGTON - Ruske oblasti so zavrnile novo prošnjo za izpustitev ameriškega novinarja Evana Gershkovicha in nekdanjega marinca Paula Whelana, ki sta zaprta v Rusiji, so v torek sporočili iz Washingtona. ZDA so Rusiji predložile ponudbo za njuno izpustitev, ki pa so jo v Moskvi zavrnili, je pojasnil tiskovni predstavnik ameriškega State Departmenta Matthew Miller in poudaril, da sta ameriški novinar in marinec pridržana neupravičeno.

BRUSELJ - Državljani članic EU so dobro seznanjeni z volitvami v Evropski parlament čez natanko pol leta, po navedbah Evropskega parlamenta kaže najnovejša javnomnenjska raziskava Eurobarometer. Za evropske volitve, ki bodo potekale med 6. in 9. junijem 2024, je tokrat zanimanje med državljani EU večje kot pol leta pred zadnjimi volitvami pred petimi leti. Če bi volitve potekale prihodnji teden, bi se jih verjetno udeležilo 68 odstotkov vprašanih državljanov EU in 57 odstotkov vprašanih v Sloveniji.