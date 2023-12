Število smrtnih žrtev izbruha vulkana v Indoneziji naraslo na 23

Džakarta, 6. decembra - Število smrtnih žrtev nedeljskega izbruha stratovulkana Marapi v zahodni Indoneziji je naraslo na 23, so sporočili reševalci, potem ko so danes našli truplo zadnje pohodnice, ki je bila v času izbruha na območju ognjenika. Reševanje so sicer ovirali nadaljnji izbruhi vulkana in slabo vreme, poroča francoska tiskovna agencija AFP.