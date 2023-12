Izbruh vulkana na Indoneziji terjal več življenj

Džakarta, 4. decembra - Potem ko je v nedeljo v zahodni Indoneziji izbruhnil vulkan Marapi, ki bruha pepel, so oblasti danes sporočile, da so našli najmanj 11 mrtvih pohodnikov, še 12 ljudi pa pogrešajo. Že v nedeljo so na varno evakuirali najmanj 49 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.