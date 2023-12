Blinken in Wang po telefonu o vojni med Izraelom in Hamasom

Washington/Peking, 6. decembra - Kitajski zunanji minister Wang Yi in ameriški državni sekretar Antony Blinken sta se danes po telefonu pogovarjala o vojni med Izraelom in palestinskim skrajnim gibanjem Hamas in se strinjala, da je treba umiriti razmere, sta po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili zunanji ministrstvi obeh držav.