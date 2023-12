ZDA in ZN opozarjajo na katastrofalne razmere v Gazi in nujnost dostopa pomoči

Gaza, 6. decembra - V Gazo trenutno ne pride dovolj pomoči, treba jo je povečati in to smo izraelski vladi jasno povedali, je v torek v Washingtonu dejal tiskovni predstavnik ameriškega State Departmenta Matthew Miller. Agencije ZN ob tem opozarjajo, da številni razseljeni nikjer v Gazi niso varni in nimajo dostopa do vode, sanitarij, zavetja in hrane.