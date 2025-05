Generalni direktor WHO opozarja na stradanje ljudi v Gazi

Ženeva, 19. maja - V Gazi strada dva milijona ljudi, je danes opozoril generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus ob odprtju letne svetovne zdravstvene skupščine. Poudaril je, da so WHO in druge agencije Združenih narodov pripravljene dobaviti pomoč v enklavo, ko bo to dovoljeno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.