Božično drevo iz Železne Kaple krasi rezidenco avstrijskega predsednika

Dunaj, 5. decembra - V palači Hofburg, kjer je sedež avstrijskega predsednika, so v ponedeljek postavili božično drevo iz Železne Kaple, okrasili pa so ga učenci dvojezične Evropske šole iz Šmihela na avstrijskem Koroškem. Ti so v navzočnosti predsednika Alexandra Van der Bellna in koroškega deželnega glavarja Petra Kaiserja s pesmimi poskrbeli za božično vzdušje.