EU obžaluje prekinitev sodelovanja z Nigrom na področju varnosti in obrambe

Bruselj/Niamey, 5. decembra - Evropska unija obžaluje odločitev vladajoče hunte v Nigru, da odpove sodelovanje z dvema misijama EU na področju varnosti in obrambe - EUCAP Sahel Niger in EUMPM, so danes sporočili iz Evropske službe za zunanje delovanje (EEAS). Dodali so, da bo EU "sprejela potrebne operativne ukrepe", potem ko je Niger v ponedeljek prekinil sodelovanje z EU.