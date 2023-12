Rusija trdi, da je sestrelila več kot 40 ukrajinskih dronov

Moskva/Sevastopol, 5. decembra - Rusija je minulo noč po lastnih navedbah odbila val napadov z ukrajinskimi droni. Po podatkih ruskega obrambnega ministrstva so uničili 26 brezpilotnih letalnikov, nad Azovskim morjem in polotokom Krim pa so jih prestregli še 15. Nove ruske napade z droni je zabeležila tudi Ukrajina, poročajo tuje tiskovne agencije.