Pregled - šport, 4. 12. (ponedeljek)

STAVANGER - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v 3. krogu svetovnega prvenstva na Danskem, Norveškem in Švedskem izgubila proti Franciji s 27:31 in skupinski del končala na drugem mestu. V prvem krogu je premagala Islandijo, v drugem Angolo, na obeh tekmah je bil izid 30:24. Slovenija se bo v drugem delu tekmovanja med 6. in 10. decembrom v Trondheimu pomerila z Južno Korejo, Norveško in Avstrijo. Drugi del bo začela z dvema točkama, tako kot Avstrija. Norveška in Francija prenašata štiri točke, Angola in Južna Koreje pa nobene. V četrtfinale se bosta uvrstili najboljši reprezentanci iz skupine II.

LJUBLJANA - Aleksander Sekulić bo še naprej selektor slovenske košarkarske reprezentance, Slovenija pa bo kandidirala za skupinski del evropskega prvenstva 2029, je danes na druženju z mediji povedal predsednik Košarkarske zveze Slovenije (KZS) Matej Erjavec. Sekulić, ki je na selektorski položaj prišel pred tremi leti, ko je nasledil Rada Trifunovića, uradno sicer še ni podaljšal pogodbe s KZS, je pa predsedniku Erjavcu ustno že potrdil pripravljenost na vodenje državne selekcije do konca evropskega prvenstva 2025. Prva akcija ga čaka februarja 2024 v kvalifikacijah za EP 2025.

MONZA - Slovenski odbojkarski reprezentant Nik Mujanović bo kariero nadaljeval v italijanskem prvoligašu Monzi. To so Italijani potrdili na svoji spletni strani in kljub odločitvi slovenskega sodišča, da je 19-letnik pogodbeno vezan s kamniškim Calcitom, dobili dovoljenje mednarodne zveze, da so lahko korektorja registrirali. Mujanović je četrti Slovenec v italijanski ligi, kjer igrajo Gregor Ropret, Rok Možič in Jan Kozamernik.

LJUBLJANA - Tacen bo maja naslednje leto gostil evropsko prvenstvo v kajaku in kanuju. Priprave nanj že nekaj časa tečejo, še posebej intenzivne pa so po avgustovskih poplavah, ki so popolnoma uničile progo in infrastrukturo ob njej. Ko so tacenski delavci že začeli rekonstrukcijo, jim je že dvakrat spet zagodla narava oziroma visok vodostaj reke Save. To je povzročilo dodatno škodo, zaradi slabega vremena pa so se znašli v boju s časom. A ostajajo optimisti, trdno so prepričani, da prvenstvo ni v nevarnosti.

BERLIN - Predsednik Evropske nogometne zveze Uefe Aleksander Čeferin je po sobotnem žrebu dejal, da je prepričan, da so z izbiro Nemčije za organizatorja evropskega prvenstva 2024 izbrali pravega gostitelja. V pogovoru za nemško mrežo RND pa je poudaril, da si Uefa želi turnir brez političnih razprav. Na EP, ki bo med 14. junijem in 14. julijem, bo igrala tudi Slovenija, ki je na sobotnem žrebu padla v skupino C skupaj z Anglijo, Dansko in Srbijo.

BERLIN - Po sobotnem žrebu skupin se je začela druga faza prodaje vstopnic za evropsko prvenstvo v nogometu prihodnje leto, pri čemer je do 12. decembra za navijače 21 že uvrščenih reprezentanc na voljo milijon vstopnic za skupinski del tekmovanja. Vsaka nacionalna zveza bo prejela 10.000 vstopnic za vsako od svojih treh skupinskih tekem na euru v Nemčiji. Cene vstopnic se gibljejo od 30 do 200 evrov, pri čemer je cena za obisk otvoritvene tekme med gostiteljico Nemčijo in Škotsko med 50 in 600 evrov.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL spet slavili zmago. Potem ko so Washington Capitals prekinili njihov zmagoviti niz petih tekem, so se kralji takoj pobrali in zanesljivo, s 4:1 premagali prvake iz sezone 2021/22, Colorado Avalanche. Kapetan kraljev Anže Kopitar se je s podajo vpisal med rekorderje tega moštva. Kopitar je s podajo za vodstvo kalifornijskega moštva z 2:1 pri zadetku Quintona Byfielda v tretji tretjini skupno dosegel 758. podajo v dresu kraljev, skupno pa 20. točko to sezono.