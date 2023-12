Pregled - svet, 4. 12. (ponedeljek)

GAZA - Izraelska vojska je v nedeljo zvečer razširila kopensko ofenzivo na tarče skrajnega gibanja Hamas v celotni Gazi. Trenutno je najhuje v osrednjem delu Gaze, ki je odrezan od juga in na območju Han Junisa. Tam je izraelska vojska za več območij odredila evakuacijo, bolnišnica al Naser naj bi bila polna mrtvih in ranjenih. Izraelski obrambni minister Joav Galant je zatrdil, da bo usoda borcev palestinskega oboroženega gibanja Hamas na jugu "enaka in hujša" kot na severu Gaze. Število ubitih v izraelskem oblaganju Gaze se medtem približuje 16.000, notranje razseljenih pa je skoraj 1,9 milijona ljudi oz. več kot 80 odstotkov prebivalstva. Na neznosno trpljenje ljudi je med obiskom Gaze opozorila tudi predsednica Mednarodnega odbora Rdečega križa Mirjana Spoljaric Egger.

RAMALA - V raciji izraelske vojske in policije na Zahodnem bregu sta ponoči umrla palestinska borca. Po navedbah izraelske vojske sta bila terorista, iz oboroženega krila palestinskega gibanja Fatah pa so sporočili, da sta bila pripadnika Brigad al Aksa. Tudi v drugih krajih so izraelski vojaki izvedli racije, pridržali več ljudi in zasegli orožje. Pri tem naj bi ubili še tri posameznike.

BEJRUT/TEL AVIV - Z območja na meji med Libanonom in Izraelom so znova poročali o obstreljevanju. Izraelska vojska je ponoči in davi zabeležila več napadov iz Libanona na vojaške položaje in se odzvala s povračilnim obstreljevanjem. V napadih so bili po navedbah vojske trije izraelski vojaki lažje ranjeni.

JERUZALEM - Sredi vojne v Gazi se po poročanju izraelskih medijev nadaljuje sojenje premierju Benjaminu Netanjahuju zaradi obtožb o korupciji. Sojenje je bilo po napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra začasno prekinjeno. Vendar je prejšnji teden prenehala veljati ustrezna uredba in večini sodišč je bilo naloženo, da nadaljujejo svoje delo.

ISTANBUL - Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je izrazil prepričanje, da se bo izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju zaradi ofenzive na Gazo sodilo za vojne zločine. Netanjahuja je ponovno označil za "mesarja Gaze" in dodal, da se mu bo sodilo, tako kot se je sodilo nekdanjemu srbskemu predsedniku Slobodanu Miloševiću.

KIJEV - Rusija je napadla Ukrajino s 23 brezpilotnimi letalniki in eno raketo, od tega je ukrajinska vojska večino napadov odvrnila, so sporočile ukrajinske oblasti. Od dronov šahed iranske izdelave, ki so jih ruske sile izstrelile s polotoka Krim, jih je ukrajinska vojska po lastnih navedbah sestrelila 18. Sestrelila je tudi vodeno raketo X-59. O morebitnih žrtvah in škodi ni bilo poročil.

WASHINGTON - Direktorica urada za proračun Bele hiše Shalanda Young je ameriški kongres opozorila, da če do konca leta ne bodo dosegli dogovora o novih sredstvih Kijevu, bo to ohromilo Ukrajino na bojišču proti ruski agresiji. Brez ukrepanja kongresa nam bo zmanjkalo sredstev za nabavo več orožja in opreme za Ukrajino, je dejala. ZDA so od začetka ruske agresije februarja lani Ukrajini zagotovile 40 milijard dolarjev vojaške pomoči.

CARACAS - Vlada predsednika Venezuele Nicolasa Madura je v nedeljo razglasila zmago na posvetovalnem referendumu o priključitvi z nafto bogate pokrajine Essequibo, ki pripada Gvajani in za katero Caracas trdi, da mu je bila nezakonito odvzeta pred več kot sto leti. Za je po navedbah volilne komisije glasovalo 95 odstotkov udeležencev.

PARIZ - Francoski notranji minister Gerald Darmanin je dejal, da je pri psihiatrični oskrbi osumljenca, ki je minuli konec tedna v središču Pariza do smrti zabodel nemškega turista in ranil še dve osebi, prišlo do napake. Tožilstvo je v povezavi z napadom sprožilo preiskavo zaradi domnevne teroristične zarote. Moški je v videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, prisegel zvestobo skupini Islamska država.

KIJEV/VARŠAVA - Več praznih tovornjakov je prečkalo mejo med Poljsko in Ukrajino. Gre za prve korake k ublažitvi spora, ki je sledil uporu poljskih avtoprevoznikov. Ti že mesec dni na mejah blokirajo prehod tovornjakov, zahtevajo ponovno uvedbo omejitev in dovoljenj za ukrajinska podjetja pri izvajanju storitev v EU ter opozarjajo na nelojalno konkurenco. Evropska komisarka za promet Adina Valean je bila v Bruslju kritična do poljske vlade, ker da ne želi prevzeti odgovornosti pri reševanju teh težav.

SKOPJE - Severno Makedonijo pretresa primer ugrabitve 14-letne deklice, ki so jo po enotedenskem iskanju v nedeljo našli mrtvo blizu Skopja. Ugrabitev naj bi organiziral njen oče, policija pa je pridržala še tri osumljence, medtem ko je domnevni morilec pobegnil v tujino, je sporočil makedonski notranji minister Oliver Spasovski. Motiv za ugrabitev naj bi bilo koristoljubje, z namenom izsiliti denar od mame.

WASHINGTON - Ob napadu na več komercialnih ladij v Rdečem morju, za katerega so odgovornost prevzeli jemenski Hutiji, je ameriški rušilec Carney v Rdečem morju v nedeljo sestrelil več brezpilotnih letal, ki so ogrožala njega in tovorne ladje, je v nedeljo sporočilo ameriško centralno poveljstvo Centcom.

BAGDAD - V zračnem napadu na severu Iraka je bilo v nedeljo ubitih najmanj pet pripadnikov proiranske milice, so sporočili iraški varnostni viri. Ameriški brezpilotni letalnik naj bi napadel izstrelišče dronov v bližini Kirkuka. Neimenovan predstavnik ameriške vojske je potrdil, da so izvedli "samoobrambni napad" na vzletišče brezpilotnih letalnikov v bližini Kirkuka na severu Iraka.

ZAGREB - V plazu smeti na zagrebškem odlagališču odpadkov Jakuševac so bili poškodovani trije delavci, od tega en huje, je sporočil župan hrvaške prestolnice Tomislav Tomašević. To je že drugi plaz smeti na Jakuševcu v manj kot mesecu dni. Huje poškodovanemu delavcu so morali amputirati levo roko, so sporočili iz zagrebškega kliničnega centra. Poudarili so, da gre za hude telesne poškodbe, a da njegovo življenje ni ogroženo.

DODOMA - Poplave na severu Tanzanije so sprožile zemeljske plazove, v katerih je v nedeljo umrlo najmanj 68 ljudi, 116 pa je bilo ranjenih. Oblasti opozarjajo, da se bo število žrtev še povečalo.

DŽAKARTA - Potem ko je v nedeljo v zahodni Indoneziji izbruhnil vulkan Marapi, ki bruha pepel, so oblasti sporočile, da so našli najmanj 11 mrtvih pohodnikov, še 12 ljudi pa pogrešajo. Že v nedeljo so na varno evakuirali najmanj 49 ljudi. Ognjenik je še vedno aktiven, zato reševalci umrlih ne morejo v dolino spraviti s pomočjo helikopterja.