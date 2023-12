Podeljene Icomove muzejske nagrade

Ljubljana, 4. decembra - Društvo Icom Slovenija - Mednarodni muzejski svet je danes v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije podelili stanovski nagradi; nagrado za mednarodno prepoznavne projekte ter nagrado za promoviranje vsakoletne izbrane Icomove teme. Nagradili so projekta Digitalizacija in digitalno restavriranje filma ter Identiteta na prepihu.