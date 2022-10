Letošnji nagradi ICOM razstavi Onkraj meja in projektu Narodne galerije

Ljubljana, 19. oktobra - Društvo ICOM Slovenija - Mednarodni muzejski svet bo podelilo stanovsko nagrado, s katero spodbuja in promovira mednarodno mreženje slovenskih muzejev. Prejele jo bodo Maja Antončič iz Centra sodobnih umetnosti Celje in Andreja Hribernik iz Koroške galerije likovnih umetnosti ter Živa Rogelj, Nataša Braunsberger in Kaja Cajhen iz Narodne galerije.