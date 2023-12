Jemenski uporniki prevzeli odgovornost za napada na ladji v Rdečem morju

Sana, 3. decembra - Jemenski uporniki hutiji, ki jih podpira Iran, so danes sporočili, da so ob jemenski obali v Rdečem morju napadli dve ladji. Dodali so, da je šlo za izraelski ladji, ki sta bili njihovi tarči zaradi vojne med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas na območju Gaze, poroča francoska tiskovna agencija AFP.