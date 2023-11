Jemenski uporniki zajeli ladjo, za tarčo vzeli izraelska plovila

Aden/Tel Aviv, 19. novembra - Hutijski uporniki iz Jemna, ki jih podpira Iran, so v Rdečem morju zajeli tovorno ladjo ter jo odpeljali v Jemen. Trdijo, da gre za izraelsko ladjo, kar pa so v Tel Avivu zanikali, poročajo tuji mediji. Hutiji so sicer danes napovedali, da so odslej vse ladje, povezane z Izraelom, njihova tarča.