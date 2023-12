Ljubljana, 2. decembra - Reke v Zgornji Savinjski dolini in Sava Bohinjka poplavljajo, a se bodo pa njihovi pretoki po pričakovanjih Arsa v naslednjih urah začeli zmanjševati. Posamezne reke na Koroškem, Sava Dolinka in Soča s posameznimi pritoki se razlivajo, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.