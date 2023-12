Arso opozarja pred naraščanjem rek in poplavami na Gorenjskem

Na severozahodu bo do jutra padlo od 150 do 200, krajevno lahko tudi nad 200 milimetrov padavin. Ponoči bo med Notranjsko in Dolenjsko ter deloma v osrednji Sloveniji pihal južni do jugozahodni veter, ki v sunkih lahko presega 70 kilometrov na uro, opozarja Arso.

Jutranje temperature bodo od 7 do 15, na severu od 3 do 6 stopinj Celzija. Zjutraj bodo padavine znova zajele vso Slovenijo, lahko tudi zagrmi. Sredi dneva se bo meja sneženja od severa začela spuščati. Popoldne bo dež ponekod prešel v sneg do nižin. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zvečer okrepljena burja. Ob prehodu fronte se bo hladilo, dnevne temperature bodo na severu od -2 do 2, drugod od 5 do 12 stopinj.

Ob ponovni krepitvi padavin bodo zgodaj zjutraj naraščanje rek nadaljevalo, posamezne reke na območju severozahodne in severne Slovenije lahko tudi poplavijo. Zaradi velike predhodne namočenosti lahko poplavi tudi padavinska in zaledna voda. Močneje bosta narasli tudi reki Sava in Drava. Pretok Drave na meji z Avstrijo bo jutri zjutraj predvidoma okoli 1100 kubičnih metrov na sekundo, ob tem lahko na izpostavljenih mestih poplavi, navaja hidrološko poročila Arsa.

Geološki zavod Slovenije pa opozarja, da bo do nedelje zaradi napovedanih povečanih padavin obstaja povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov predvsem v zahodnem delu Slovenije.

Uprava RS za zaščito in reševanje je izdala opozorilo pred nevarnostjo snežnih plazov, predvsem v visokogorju Julijskih Alp. Nad nadmorsko višino 2000 metrov je nevarnost plazov zmerna, drugod pa majhna.