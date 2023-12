Na srečanju ministrstva z načelniki upravnih enot tudi o pogajanjih glede plačne reforme

Ljubljana, 1. decembra - Vodstvo ministrstva za javno upravo se je srečalo z načelniki upravnih enot. Srečanje je bilo namenjeno predvsem seznanitvi s pogajanji o plačni reformi, financami pred zaključkom leta in iskanju odgovorov na vprašanje, kako do hitrejših upravnih storitev in manjšega števila nerešenih zadev tudi s pomočjo sprememb predpisov in normativnih okvirjev.