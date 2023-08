Ajanović Hovnik obiskala upravne enote v Laškem, Celju in Mozirju

Laško/Celje/Mozirje, 11. avgusta - Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik in državni sekretar Jure Trbič sta danes obiskala Upravne enote Laško, Celje in Mozirje. Po nedavnih poplavah sta se seznanila z delovanjem omenjenih upravnih enot, ki v ujmah niso utrpele večje škode in delujejo nemoteno, so sporočili z ministrstva.