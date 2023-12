NIJZ: Najboljša preventiva pred okužbo oslovskega kašlja je cepljenje

Ljubljana, 1. decembra - V novembru so v Sloveniji zabeležili rahel porast števila primerov oslovskega kašlja v primerjavi s prejšnjimi meseci, vendar številke po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) še niso visoke. Pomembno je, da so prebivalci in zdravstveni delavci pozorni na znake oslovskega kašlja, najboljša preventiva pred okužbo pa je cepljenje.