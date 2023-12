Volilna zmaga Wildersa uradno potrjena, možnost sestave vlade pod vprašajem

Haag, 1. decembra - Nizozemska volilna komisija je danes uradno potrdila zmago skrajno desne Stranke za svobodo (PVV) na volitvah pred tednom dni. A zmožnost njenega voditelja Geerta Wildersa, da sestavi koalicijo, je pod vprašajem, saj preostale stranke motijo nekatera njegova stališča in so sodelovanje že zavrnile ali pa so do njega zadržane.