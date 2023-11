Na Nizozemskem protesti proti zmagi Wildersa na volitvah

Amsterdam, 24. novembra - Več sto ljudi se je v četrtek zvečer zbralo v nizozemskih mestih na protestih proti zmagi skrajno desne stranke PVV Geerta Wildersa na predčasnih parlamentarnih volitvah. V Amsterdamu so nasprotovali rasni diskriminaciji in islamofobiji, v Utrechu pa so poudarjali, da temeljne pravice veljajo za vse, poroča nemška tiskovna agencija dpa.