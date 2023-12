V Ukrajini novi ruski napadi iz zraka

Kijev, 1. decembra - Ruske sile so ponoči nad južno in vzhodno Ukrajino izstrelile več kot 20 brezpilotnih letalnikov iranske izdelave in dve vodeni raketi, so sporočile ukrajinske zračne sile. Ob tem so zatrdile, da je zračna obramba sestrelila 18 dronov in eno raketo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.