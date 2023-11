Pregled - šport, 30. 11. (četrtek)

STAVANGER - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v 1. krogu svetovnega prvenstva na Danskem, Norveškem in Švedskem v Stavangerju premagala Islandijo s 30:24 (16:13). V slovenski reprezentanci je bila najbolj učinkovita Nataša Ljepoja z osmimi goli. Tjaša Stanko je dosegla šest, Tamara Mavsar pa pet zadetkov. Francija je na drugi tekmi premagala Angolo s 30:29 (18:15). Slovenija se bo v soboto ob 15.30 pomerila z Angolo.

LJUBLJANA - Nogometaši Olimpije so v 5. krogu konferenčne lige v Stožicah izgubili proti Lillu z 0:2 (0:1). Ljubljančanom tako za razliko od Lilla ne bo uspelo napredovati iz skupine A v izločilne boje. Za Lille sta zadela Remy Cabella v 15. in Yussuf Yazici v 75. minuti. Izbrance Zorana Zeljkovića zadnja tekma skupinskega dela čaka 14. decembra, ko bodo gostovali pri Slovanu v Bratislavi.

LJUBLJANA - Za slovenske ljubitelje nogometa je bila poleg obračunov v Olimpijini skupini A ena najzanimivejših tekem 5. kroga konferenčne lige dvoboj med Bodö/Glimtom in Luganom, v katerem sta se srečala reprezentanta Nino Žugelj in Žan Celar. Po tekmi je bil bolj zadovoljen prvi, njegov klub je zmagal s 5:2 in si zagotovil napredovanje.

LJUBLJANA - Nogometaši graškega Sturma so v 5. krogu skupinskega dela evropske lige doma z 0:1 izgubili proti poljskemu Rakowu. Za avstrijsko zasedbo sta od prve minute igrala Slovenca Tomi Horvat in Jon Gorenc Stanković. Grški Panathinaikos, kjer pa sta tekmo začela Andraž Šporar in Adam Gneza Čerin, je v gosteh z 2:3 izgubil z Villarrealom.

ZÜRICH - Svetovni prvaki Argentinci so tudi na današnji lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) ostali številka 1 na svetu. Sledijo jim Francozi ter Angleži, ki so iz prve trojice izrinili Brazilce (5.). Četrti so po novem Belgijci. Slovenci, ki so se ta mesec uvrstili na evropsko prvenstvo 2024, so zadržali 54. mesto glede na minulo lestvico.

PRIŠTINA - Slovenski futsalski prvak Dobovec je v 2. krogu elitne skupine lige prvakov s kosovsko Prištino igral neodločeno 3:3. To je prva točka v tem delu tekmovanja za Dobovec, po sredinem porazu v 1. krogu proti Benfici s 3:4. Ta pa ne bo dovolj za napredovanje na zaključni turnir.

JESENICE - Hokejisti Acroni Jesenic so v tekmi alpske lige doma ugnali italijansko Cortino s 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) in ostajajo v boju za vrh lestvice. Ekipa RST Pellet Celje pa je gostovala v Kitzbühlu. Gostitelji so slavili s 6:4 (3:0, 2:2, 1:2).

LJUBLJANA - Odbojkarice Calcita Volleyja bodo morale na svojo prvo zmago v ligi prvakinj še malo počakati, so pa osvojile prvo točko. V tretjem krogu letošnjega tekmovanja so v Ljubljani izgubile proti nemškemu podprvaku Potsdamu, in sicer tesno, z 2:3 (18, -23, -18, 23, -14). Naslednjo tekmo lige bodo Kamničanke odigrale že naslednjo sredo, ko bodo gostovale v Lodžu.

KAMNIK - Slovenski odbojkarski reprezentant Nik Mujanović je še naprej igralec Calcita, s katerim ima veljavno pogodbo, so sporočili iz kamniškega kluba in dodali, da je to potrdilo tudi pristojno sodišče v začasni odredbi. Nadarjeni korektor si je želel prestopiti v italijansko Monzo, a dogovora s slovenskim podprvakom ni dosegel, zato je želel prekiniti sodelovanje. Zadnje tekme za vodilno ekipo slovenskega prvenstva ni odigral.

ROTTERDAM - Plavalec kranjskega Triglava Sašo Boškan je danes na močnem mednarodnem mitingu v Rotterdamu z dosežkom 1:47,62 postal prvi Slovenec, ki je 200 m prosto preplaval v manj kot 1:48 minute. Lasten lani na evropskem prvenstvu v Rimu dosežen slovenski rekord je popravil kar 46 stotink sekunde in zasedel tretje mesto.

ÖSTERSUND - Norvežani Endre Stroemsheim, Tarjei in Johanes Thingnes Boe ter Vestle Sjaastad Christiansen so prepričljivi zmagovalci uvodne moške štafetne biatlonske tekme za svetovni pokal v Östersundu na Švedskem. Drugo mesto so osvojili Francozi in tretje s kazenskim krogom Nemci. Miha Dovžan, Jakov Fak, Lovro Planko in Anton Vidmar so zasedli deveto mesto.

BELJAK - Beljaški hokejski klub VSV se je razšel s kanadskim trenerjem Robom Daumom in za njegovega naslednika imenoval Slovenca Marcela Rodmana, je danes nekdanji avstrijski prvak sporočil na spletni strani. Od 42-letnega Rodmana v klubu pričakujejo, da bo moštvu prinesel več identitete in hitrosti ter potrebno taktično variabilnost.

LJUBLJANA - Slovenski hokejski reprezentant Kristjan Čepon bo dres SŽ Olimpije zamenjal za opravo Västerviksa v drugi švedski ligi. Čepon in Olimpija sta pri tem dosegla sporazumno prekinitev sodelovanja, so sporočili iz tabora Ljubljančanov.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so tokrat v prvenstvu NHL na domačem ledu gostili Washington Capitals. Prestolniki so slavili zmago z 2:1. Kopitar je ostal brez točke; čeprav je v zadnji tretjini zadel za izenačenje, so sodniki gol razveljavili zaradi prepovedanega položaja.