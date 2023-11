Pregled - svet, 30. 11. (četrtek)

TEL AVIV - Izraelska vojska je potrdila, da so sprejeli dve izraelski talki iz Gaze. Kot so sporočili iz urada premierja Benjamina Netanjahuja, je ena od njiju tudi državljanka Francije. Nova, sedma izmenjava ujetnikov med Hamasom in Izraelom še vedno poteka - vzporedno s prizadevanji mednarodnih partnerjev za podaljšanje dogovora o prekinitvi ognja v Gazi. Izrael in Hamas sta se davi le nekaj minut pred iztekom začasne prekinitve ognja dogovorila o novem, tokrat le enodnevnem podaljšanju začasnega premirja, ki naj bi se izteklo v petek zjutraj.

KAIRO/DOHA/GAZA - Egipt in Katar si še naprej prizadevata za podaljšanje prekinitve ognja na območju Gaze za dva dni, je sporočila egiptovska informacijska služba. Obe državi sta prepričani, da bi novo podaljšanje omogočilo izpustitev več ujetnikov in dodatno dobavo humanitarne pomoči v Gazo. Od začetka začasnega premirja med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas minuli petek je na območje Gaze prispelo več kot 1000 tovornjakov s humanitarno pomočjo za tamkajšnje prebivalce, humanitarne organizacije pa opozarjajo, da je pomoči še vedno premalo.

TEL AVIV/RAMALA - Začasno premirje med Izraelom in gibanjem Hamas daje rezultate in bi se moralo nadaljevati, je med obiskom v Tel Avivu dejal ameriški državni sekretar Antony Blinken. Po njegovi oceni je bil svet zaradi premirja "priča zelo pozitivnemu razvoju dogodkov". V pogovoru z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem je izpostavil nujno zaščito civilistov v Gazi. Kasneje je obiskal še Ramalo, kjer je po srečanju s palestinskim voditeljem Mahmudom Abasom ponovil zavezanost ZDA k "spodbujanju oblikovanja palestinske države".

TEL AVIV/MADRID - Izrael bo zaradi novih izjav španskega premierja Pedra Sancheza o izraelski vojaški operaciji v Gazi poklical na posvet svojo veleposlanico iz Madrida, je napovedal izraelski zunanji minister Eli Koen. Sanchez je med drugim izrazil dvom v izraelsko spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava v Gazi in dejal, da bi morala EU priznati palestinsko državo. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je izjave Sancheza označil za "sramotne" in zunanjemu ministrstvu naročil, naj znova pokliče na pogovor špansko veleposlanico v Izraelu.

NEW YORK - V starosti 100 let je v sredo umrl ameriški državnik Henry Kissinger. Pristaš realpolitike v zasledovanju ameriških interesov je bil v svoji karieri med drugim državni sekretar in svetovalec za nacionalno varnost in je pustil neizbrisen pečat na ameriški zunanji politiki preteklega stoletja. Iz sveta se vrstijo odzivi na njegovo smrt. Bivši predsednik ZDA George W. Bush ga je opisal kot enega najbolj zanesljivih glasov v zunanji politiki, Kitajska in Japonska pa sta pohvalili njegova prizadevanja za stabilnost v Aziji.

SKOPJE - Prvi dan dvodnevnega zasedanja ministrskega sveta Ovse v Severni Makedoniji je minil v znamenju prisotnosti ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova, ki je organizacijo obtožil, da je postala privesek Nata in EU. Lavrov je po svojem govoru, ki so ga bojkotirali delegati nekaterih držav, zapustil sejo. Generalna sekretarka Ovse Helga Schmid je medtem izpostavila, da se organizacija sooča s hudimi finančnimi težavami in posledično izgubo kadrov. Takšno delovanje organizacije, posebej v luči rastočih stroškov zaradi inflacije, je označila za nevzdržno.

DUBAJ - Nobeno vprašanje ne sme ostati nerazrešeno, poiskati moramo tudi načine za vključitev vloge fosilnih goriv, je v nagovoru ob odprtju podnebne konference dejal predsedujoči COP28 Sultan al Džaber. Ob tem so predstavniki držav že prvi dan dogodka potrdili odločitev o vzpostavitvi sklada za izgube in škode, ki je namenjen finančni pomoči za blaženje obsežnih posledic podnebnih sprememb v najbolj prizadetih državah v razvoju, s tem pa poskrbeli za zgodovinski mejnik.

ŽENEVA - Leto 2023 bo najverjetneje najbolj vroče leto v zgodovini meritev, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija (WMO) in zahtevala nujno ukrepanje mednarodne skupnosti za zajezitev globalnega segrevanja. Prav tako je organizacija opozorila na porast toplogrednih plinov ter rekordne temperature morske površine in dvig morske gladine. Koncentracije treh glavnih toplogrednih plinov, ogljikovega dioksida, metana in dušikovega oksida, so leta 2022 dosegle rekordno visoko raven, ki se je tudi letos nekoliko povečala.

KIJEV - Ukrajina je bila ponoči znova tarča ruskih napadov. V raketnem obstreljevanju treh mest - Pokrovsk, Novogrodivka in Mirnograd - v vzhodni regiji Doneck je bil ubit en človek, več je bilo ranjenih. Še najmanj štirje ljudje naj bi bili ujeti pod ruševinami. Rusija naj bi na tri mesta izstrelila šest raket tipa S-300. Območje fronte na vzhodu Ukrajine, kjer Rusija stopnjuje napade, je medtem obiskal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

MOSKVA - Rusko vrhovno sodišče je ugodilo predlogu ruskega pravosodnega ministrstva in odločilo, da je "mednarodno javno gibanje LGBTQ+" ekstremistično. Ob tem je prepovedalo vse njegove aktivnosti v Rusiji. Odredba je pričela veljati takoj, vendar za zdaj ni jasno, kakšne posledice bo to imelo za geje, lezbijke in druge pripadnike skupnosti v državi. Ti zaradi odločitve izražajo strah in nezadovoljstvo, oblasti v Moskvi pa trdijo, da se prepoved ne nanaša na spolne manjšine ali zasebno življenje posameznikov, temveč na širšo politično agendo.

BRUSELJ - Evropski parlament je z državami članicami dosegel dogovor o novih pravilih za zaščito novinarjev in več drugih skupin pred t. i. strateškimi oz. SLAPP tožbami, katerih namen je ustrahovanje in utišanje. Dogovor, ki mora biti še uradno potrjen, je že pozdravila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Namen novih pravil je zagotoviti zaščito novinarjem, pa tudi medijskim organizacijam, aktivistom, akademikom, umetnikom in raziskovalcem.

LUXEMBOURG - Letna stopnja inflacije v območju z evrom je novembra po prvi oceni znašala 2,4 odstotka, kar je 0,5 odstotne točke manj kot oktobra. Na mesečni ravni so cene padle za 0,5 odstotka, je objavil evropski statistični urad Eurostat. Stopnja brezposelnosti v območju z evrom je oktobra znašala 6,5 odstotka, kar je enako kot septembra in 0,1 odstotne točke manj kot oktobra lani.