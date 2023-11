Feletu polni mandat na čelu vladne službe za zakonodajo

Ljubljana, 30. novembra - Vlada je za polni mandat na čelu službe vlade za zakonodajo imenovala Rada Feleta, ki je do zdaj funkcijo opravljal kot vršilec dolžnosti. Janezu Doltarju je vlada podaljšala mandat vršilca dolžnosti direktorja Urada vlade RS za narodnosti, in sicer do imenovanja direktorja, vendar najdlje do 29. februarja 2024, so sporočili po seji vlade.

Rado Fele bo petletni mandat direktorja Službe vlade RS za zakonodajo začel 2. decembra, z možnostjo ponovnega imenovanja. Generalne sekretarje in generalne direktorje v ministrstvih, direktorje organov v sestavi ministrstev in direktorje vladnih služb imenuje vlada na predlog ministra oziroma funkcionarja, ki mu je direktor vladne službe odgovoren, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Feleta je vlada za vršilca dolžnosti vladne službe za zakonodajo imenovala na prvi seji vlade, junija 2022 in mu nato podaljševala mandat. Na tem mestu je nasledil Matejo Lekan Štrukelj.

Vlada je Janezu Doltarju podaljšala mandat vršilca dolžnosti direktorja Urada vlade RS za narodnosti. Generalna sekretarka vlade Barbara Kolenko Helbl je vladi predlagala, da za vršilca dolžnosti direktorja urada s 1. decembrom imenuje Doltarja, in sicer do imenovanja novega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za tri mesece oziroma najdlje do 29. februarja, so sporočili iz generalnega sekretariata vlade.

Doltar je bil kot v. d. prvič imenovan 31. maja. Do tedaj je bil med drugim zaposlen na Mestni občini Novo mesto, kjer je najprej opravljal delo na področju stavbnih zemljišč, zadnja leta pa na področju romske tematike. Bil je tudi predsednik komisije za integracijo romske skupnosti pri Skupnosti občin Slovenije. Na tem mestu je nasledil dolgoletnega direktorja urada Stanka Baluha.