Na čelu službe vlade za zakonodajo za zdaj ostaja Rado Fele

Ljubljana, 31. maja - Vlada je danes na položaj v. d. direktorja vladne službe za zakonodajo ponovno imenovala Rada Feleta, in sicer do imenovanja direktorja s polnim mandatom oziroma najdlje do 1. decembra 2023. Na današnji seji je sicer vlada opravila več imenovanj, med drugim je polni mandat na čelu direktorata za medije podelila Blažu Maziju.