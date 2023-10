Kranjski proračun zaradi negotovosti čaka več sprememb

Kranj, 26. oktobra - Kranjski mestni svetniki so na sredini seji potrdili osnutek proračuna za prihodnje leto. Proračun čakajo še nekatere spremembe, med drugim zaradi dviga povprečnine in morebitne spremembe zakona o financiranju občin. Zaradi negotovih pogajanj glede povprečnine so se na občini tokrat tudi odločili sprejemati le enoletni in ne dvoletni proračun.